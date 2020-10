芸術の秋は美術館へ！編集部＆ライター注目の展覧会3選／第1回「ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵 KING&QUEEN展―名画で読み解く 英国王室物語―」グッズやコラボメニュー情報も

芸術の秋は美術館へ!編集部&ライター注目の展覧会3選

第1回 上野の森美術館「ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵 KING&QUEEN展―名画で読み解く 英国王室物語―」の楽しみ方

芸術の秋は、アートをとことん堪能する休日を過ごしてみては?こちらの連載では、作品の見どころはもちろん、展覧会ならではのグッズ、フードメニューも楽しめる、編集部&ライター注目の展覧会を3回にわたり紹介していきます。



第1回目は、上野の森美術館にて開催中の「ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵 KING&QUEEN展―名画で読み解く 英国王室物語―」。本展では、日本のニュースにもたびたび取り上げられる英国王室の過去500年にわたる王や女王らの肖像画・肖像写真を公開しています。アートを通し、英国王室に浸って。



●取材・文:中村美枝(JAM SESSION) ●撮影:編集部(展示風景)

【1】最低限の知識を身に付けておけば、展覧会がもっと楽しく!

【2】大英帝国の礎を築いた“ヴァージン・クイーン”の肖像画

【3】華やかでいて儚さも……。アン女王を描く2m超えの肖像画

【4】現女王・エリザベス2世の美しく生き生きとした肖像写真

【5】英国らしいモチーフがかわいい!特設ショップでショッピング

【6】作品の余韻に浸りながら、今だけのアフタヌーンティーを満喫

《エリザベス1世(アルマダの肖像画)》 Queen Elizabeth I ('The Armada Portrait') by Unidentified artist (c.1588) ©National Portrait Gallery, London

「テューダー朝」「ステュアート朝」「ハノーヴァー朝」「ヴィクトリア女王の時代」「ウィンザー朝」の5章からなる本展。第1章は1485~1603年、5人の君主によって統制された「テューダー朝」。英国では、この時代から肖像画の制作が始まったと言われています。



本作品は、生涯未婚を通し、“ヴァージン・クイーン”と称されるエリザベス1世の肖像画。スペイン無敵艦隊への勝利を祝して制作されました。大英帝国の礎を築いたというエリザベス1世の背後には、イングランドの火船の出航と、沈められたスペインの艦隊が描かれています。

《アン女王》 Queen Anne by Sir Godfrey Kneller, Bt (ca. 1690) ©National Portrait Galleryy, London

第2章は、エリザベス1世が亡くなった1603年に始まった「ステュアート朝」。王や王妃らの作品が並ぶなか、ひときわ存在感を放っていたのが、2ⅿを超えるアン女王の肖像画。



17年間で17回妊娠するものの、生きのびたたったひとりの子も11歳で亡くなってしまう……。美しい衣装をまとったアンの姿は、一見、華やかな印象ながらも、どこか寂しげに見えてしまうのは、そのせいかもしれません。アン女王は世継ぎを残すことなく1714年に亡くなり、ステュアート朝は終焉を迎えます。

《エリザベス2世》 Queen Elizabeth II by Dorothy Wilding, hand-coloured by Beatrice Johnson (1952)©William Hustler and Georgina Hustler / National Portrait Gallery, London