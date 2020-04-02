アディダス、トレフォイルロゴデザインのモバイルバッテリーを発売
アディダス公式ライセンスショップは4月2日、アディダスオリジナルスより初のモバイルバッテリーを発売した。アディダスオリジナルスのトレフォイルロゴをあしらったデザイン。Amazon.co.jpアディダス公式ライセンスショップにて、5,500円（税込）で販売する。
本製品は、背面に三つ葉のロゴをプリントしたデザイン。ブラックをベースにした、ホワイトロゴの配色でおしゃれに仕上げている。USB-Aコネクタはデュアル式で、同時に2つのデバイスを充電可能。また、入力と出力に対応したTYPE-C USBコネクタを搭載しており、本体の充電およびデバイスの充電ができる。
本製品のサイズは縦139mm×横幅68mm×厚み15mmで、重量は187g。カラーはブラックのみ。バッテリー容量は8,000mAhで、消費電力量は29.6Whなので多くの航空会社で飛行機内への持ち込みが可能。LEDライトの表示でバッテリー残量を確認できる。高品質充電ケーブルが付属する。
製品ページ：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B084C2KD49
Telecom Lifestyle Fashion B.V.
URL：https://tlfmobile.com/
価格：5,500円（税込）
2020/4/2
Telecom Lifestyle Fashion B.V.
URL：https://tlfmobile.com/
価格：5,500円（税込）
2020/4/2