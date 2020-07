Belkin、映像出力やイーサネット接続が可能な変換アダプタ4製品を発売

AVC001btBK

ベルキン株式会社は、「Belkin」ブランドより、映像出力やイーサネット有線接続が可能な変換アダプタ4製品を7月22日に発売すると発表した。

ラインアップは、USB Type-CポートをVGAポートに映像出力し、Type-Cポートより端末に最大60WのPD急速充電が可能な「USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ(型番:AVC001btBK)」、Type-CポートをHDMIポートに映像出力し、Type-Cポートより端末に最大60WのPD急速充電が可能な「USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ(型番:AVC002btBK)」、USb Type-CポートをLANポートに変換し、Type-Cポートより端末に最大60WのPD急速充電が可能な「USB-C to LANポート + USB-C 60W PD変換アダプタ(INC001btBK)」、LightningポートをLANポートに変換し、Lightningで最大12Wの充電が可能な「ライトニング to LANポート + ライトニング変換アダプタ(型番:B2B165bt)」の4製品。



いずれもVGAポートやHDMIポート、LANポートとともに、USB Type-CやLightningポートも搭載しており、映像出力やイーサネット有線接続とともにデバイスを充電することもできる。

AVC002btBK

INC001btBK