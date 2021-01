レトロな印刷方法によるレターセットとメッセージカード「懐かし印刷のリラックマとすみっコぐらし」

サンエックス株式会社は、2021年1月中旬から「懐かし印刷のリラックマとすみっコぐらし」を順次発売する。活版印刷や蛍光インクを用いたシルクスクリーン印刷により、丁寧に仕上げられたレターセットとメッセージカード。伝統的な印刷技法ならではの擦れなど、1枚ずつの個性を楽しめる。

活版印刷は、凸版の印圧によって凹凸のある風合いが生じる印刷方式。現代では商業印刷の主流はオフセット印刷などに移行しているが、活版印刷はレトロな雰囲気があって根強いファンも多い。シルクスクリーン印刷はメッシュ状のスクリーンに開けた穴からインクを押し出して印刷する孔版印刷の方式。鮮やかな表現が特徴とされている。これらの印刷方式を活用した今回のレターセットとメッセージカードは、温かな手触りを感じられる上質なアイテムとなっている。