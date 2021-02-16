au、オンラインショップでAQUOS sense3 plusなどが最大22,000円値下げのセール開催

対象スマホ

KDDI株式会社は、同社が運営するオンラインショップ「au Online Shop」において、「クリアランスセール2021春」を開催している。期間は3月15日18時まで。

今回のセールは、au Online Shopで新規契約（乗りかえ含む）または機種変更（12カ月目以上利用）の場合に対象機種を購入すると、機種代金から最大22,000円（税込）が割り引きされる。



対象機種は3種類。



AQUOS sense3シリーズの最上位モデルの「AQUOS sense3 plus サウンド SHV46」は、新規、乗りかえ、機種変更のいずれの場合でも22,000円割引きになる。



また、AIトリプルカメラとしずく型ノッチによるほぼ全面ディスプレイの「HUAWEI P30 lite Premium HWV33」は、新規・機種変更の場合は16,500円割引き、乗りかえの場合は22,000円割引き（au Online Shop お得割適用）。



そしてクアッドカメラと6.5インチ大型ディスプレイの「ZTE a1 ZTG01」は新規で18,700円割引き、機種変更で13,200円割引き、乗りかえで22,000円割引き（au Online Shop お得割適用）となっている。