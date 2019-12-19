映画や音楽放題や修理代金補助もある「auスマートパスプレミアム」がau外に開放

KDDI株式会社と沖縄セルラー電話株式会社は、auユーザーに提供してきた有料会員サービス「auスマートパスプレミアム」(月額情報料499円) について、2019年12月18日よりauユーザー以外にも提供を開始すると発表した。

本サービスは、映像（映画やドラマ、アニメなど）、音楽（最新J-POP・洋楽・K-POP、懐かしの名曲など）、書籍（人気の雑誌、約40誌）、イベント（チケット先行、特典動画、サイン入りグッズプレゼントなど）、会員特典、アプリ取り放題、あんしん（データお預かり、ウイルスブロック、修理代金サポート (保険））と、デジタルコンテンツから特典、サポートまで、複数のサービスを複合的に提供する会員サービス。



新たにauユーザー以外への開放となり、Google Play、またはApp Storeで「auスマートパス」アプリをダウンロードして登録すれば（利用にはau IDの登録が必要）、各種サービスが使えるようになる。



対応機種はAndroid4.1以降搭載のスマートフォン・タブレット(一部機種は除く)、iOS 8.0以降のiPhone、iPad。なお、機種や契約の会社・通信回線によって、利用可能なアプリ・コンテンツやサービスが異なる。