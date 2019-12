「パティスリー キハチ」とのアイテムも!「ディズニーストア」でバレンタインアイテムが登場

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、2020年1月3日(金)より順次、全国のディズニーストアとオンライン店にて、バレンタインアイテムを発売。ディズニーストアオリジナルアイテムをはじめ、「patisserie KIHACHI(パティスリー キハチ)」との共同企画商品、「TSUM TSUM(ツムツム)」や「nuiMOs(ぬいもーず)」の関連商品などがラインナップする。

スイーツブランド「patisserie KIHACHI (パティスリー キハチ)」とディズニーストアによる初の共同企画商品は、1月7日(火)より発売。「ちょっぴり贅沢、自分にご褒美を」をテーマに、パティシエ姿のミッキーマウスのアートを用いて、大人にもおすすめしたい、上品で洗練されたデザインに。「patisserie KIHACHI」の人気商品ワッフルショコラやクランチショコラなどのスイーツ、KIHACHIブランドとして初めてのトートバッグなどが登場。

©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.「クランチチョコレート」各600円(税別)