モリサワフォントがiPadで使えるフォントアプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」

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株式会社モリサワは、同社がデザインするモリサワフォントがiPadで使えるフォント提供アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」をリリースしている。iPadOS 13.1以降のiPadで利用可能だ。

本アプリをインストールすれば、iPadで人気和文フォントや多言語フォント（日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・ハングル・ラテン文字(アルファベット)・デーヴァナーガリー、アラビア文字・タイ文字）、2019年度新書体など、モリサワの391書体とタイプバンクの80書体が使えるようになる。

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料金は、MORISAWA PASSPORTユーザーは、2020年12月31日（木）まで1契約につき1台を追加料金なしで利用可能。また、MORISAWA PASSPORTユーザー以外でも、今なら特別価格の500円/月で利用できる。