オーディーエス、睡眠サポートイヤホンNeurogixs A1の先行販売開始
オーディーエス株式会社は12月23日、睡眠サポートイヤホン「Neurogixs（ニューロジックス） A1」の先行販売を開始した。再生した音楽に入眠時の脳波「シータ波」と同じ周波数の信号を加える技術を搭載したトゥルーワイヤレスイヤホン(TWS)。通常価格は39,600円（税込）だが、特別早割価格として27,720円からで販売している。
「Neurogixs A1」はポータブル睡眠サポートデバイス。特許取得済みのRBS（Real-time Binaural Sound）技術を搭載しており、再生した音楽にまどろみ状態の脳波と同じ6ヘルツ（θ波）を加えることができる。使用方法は、本製品をBluetooth接続した後、寝る前に30分間好きな音楽を聞くだけなので、手軽に利用が可能。
「Neurogixs A1」のサイズは86(W)×86(L)×32(H)mmで、重量170g。イヤホン重量は1個あたり4.6gだ。充電時間は本体3.0時間でイヤホン1.5時間、使用時間は本体9.0時間（イヤホン充電2回を含む）で、イヤホン3.0時間（VOLUME 30%基準）。なお、プロジェクト実施は2020年2月28日までとなっている。
プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/neurogixs/
オーディーエス株式会社
URL：https://www.onkyo-mc.com/
価格：27,720円
2019/12/23
オーディーエス株式会社
URL：https://www.onkyo-mc.com/
価格：27,720円
2019/12/23