手塚治虫キャラクター×「OMOTENASHI Selection」 受賞事業者とのコラボレーション商品が発売開始
ENGAWA株式会社は、自社が運営し“日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ”を合言葉に活動している「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」での受賞事業者と、日本を代表する漫画家・手塚治虫のキャラクターとのコラボレーション商品を2019年12月より販売開始することを発表した。
ラインナップと価格はそれぞれ、「レッツゴーアトム手ぬぐい／戸田屋商店」1,650円（税込）、「アトムWappari／京屋染物店」19,800円（税込）、「マルチカードホルダー ピノコ／池内友禅」12,100円（税込）、「西陣織 チェーン付きクラッチバッグ 火の鳥／岡本織物」71,500円（税込）、「キャラクター漆器（鉄腕アトム、ブラック・ジャック、ジャングル大帝、火の鳥、リボンの騎士）／岡垣漆器店」各55,000円（税込）。
ラインナップと価格はそれぞれ、「レッツゴーアトム手ぬぐい／戸田屋商店」1,650円（税込）、「アトムWappari／京屋染物店」19,800円（税込）、「マルチカードホルダー ピノコ／池内友禅」12,100円（税込）、「西陣織 チェーン付きクラッチバッグ 火の鳥／岡本織物」71,500円（税込）、「キャラクター漆器（鉄腕アトム、ブラック・ジャック、ジャングル大帝、火の鳥、リボンの騎士）／岡垣漆器店」各55,000円（税込）。
今回のコラボレーションでは、日本の伝統工芸品に手塚治虫の漫画作品に登場する人気キャラクター「鉄腕アトム」、「ブラック・ジャック」、「ピノコ」、「レオ」、「火の鳥」、「リボンの騎士」があしらわれた限定品を制作、手塚治虫ワールド公式オンラインSHOP（運営：ファンライフ株式会社）にて販売する。手塚治虫キャラクターと日本の伝統工芸がコラボレーションした商品の数々は、世界中の人々が末永く愛用できる“おもてなし”あふれる商品だ。
ENGAWA株式会社
商品ページ：http://www.tezuka-shop.jp/html/page38.html
URL：https://omotenashinippon.jp/prize/selection/
価格：「レッツゴーアトム手ぬぐい」1,650円（税込）、「アトムWappari」19,800円（税込）、「マルチカードホルダー ピノコ」12,100円（税込）、「西陣織 チェーン付きクラッチバッグ 火の鳥」71,500円（税込）、「キャラクター漆器（鉄腕アトム、ブラック・ジャック、ジャングル大帝、火の鳥、リボンの騎士）」各55,000円（税込）
ENGAWA株式会社
商品ページ：http://www.tezuka-shop.jp/html/page38.html
URL：https://omotenashinippon.jp/prize/selection/
価格：「レッツゴーアトム手ぬぐい」1,650円（税込）、「アトムWappari」19,800円（税込）、「マルチカードホルダー ピノコ」12,100円（税込）、「西陣織 チェーン付きクラッチバッグ 火の鳥」71,500円（税込）、「キャラクター漆器（鉄腕アトム、ブラック・ジャック、ジャングル大帝、火の鳥、リボンの騎士）」各55,000円（税込）