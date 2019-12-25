FOX、MICHAEL KORSとヤナギダマサミ氏のコラボiPhoneケースを発売
株式会社FOXは、ファッションブランド「MICHAEL KORS」のバッグのデザインを踏襲したiPhoneケースを発売した。
同製品は、FOXがMICHAEL KORS（マイケル・コース）のスマートフォン関連商品の第1弾として販売するもので、今回はアーティストのヤナギダマサミ氏とのコラボレーションモデルで、国内限定デザインとなる。
全国のマイケル・コース ストアとマイケル・コース アウトレット、マイケル・コース オンラインストア、FOXが運営する「FOX STORE」で展開するほか、auショップでも販売する。
マイケル・コース ストアとマイケル・コース アウトレット、マイケル・コース オンラインストアでは、「フォリオiPhoneケース（チャーム付き）」（デザイン：3種）、「IMLシェルiPhoneケース」（デザイン：6種）、「シェルiPhoneケース」（デザイン：3種）を販売する。対応端末はいずれもiPhone 7/8およびiPhone X/XS。
FOX STOREでは、「フォリオiPhoneケース（チャーム付き）」（デザイン：3種）を販売する。対応端末はiPhone 7/8、iPhone X/XS、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。
auショップでは「フォリオiPhoneケース」（デザイン：2種）を販売する。対応端末はiPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max（Beige Pinkのみ）。
全国のマイケル・コース ストアとマイケル・コース アウトレット、マイケル・コース オンラインストア、FOXが運営する「FOX STORE」で展開するほか、auショップでも販売する。
マイケル・コース ストアとマイケル・コース アウトレット、マイケル・コース オンラインストアでは、「フォリオiPhoneケース（チャーム付き）」（デザイン：3種）、「IMLシェルiPhoneケース」（デザイン：6種）、「シェルiPhoneケース」（デザイン：3種）を販売する。対応端末はいずれもiPhone 7/8およびiPhone X/XS。
FOX STOREでは、「フォリオiPhoneケース（チャーム付き）」（デザイン：3種）を販売する。対応端末はiPhone 7/8、iPhone X/XS、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。
auショップでは「フォリオiPhoneケース」（デザイン：2種）を販売する。対応端末はiPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max（Beige Pinkのみ）。
価格（税抜）：
フォリオiPhoneケース（チャーム付き） 9,800円
IMLシェルiPhoneケース 5,900円
シェルiPhoneケース／フォリオiPhoneケース 7,400円
株式会社FOX
URL:https://caseplay.jp/collections/MICHAEL-KORS
2019/12/24
フォリオiPhoneケース（チャーム付き） 9,800円
IMLシェルiPhoneケース 5,900円
シェルiPhoneケース／フォリオiPhoneケース 7,400円
株式会社FOX
URL:https://caseplay.jp/collections/MICHAEL-KORS
2019/12/24