婦人画報やELLEなどで知られるハースト婦人画報社が定期刊行の全13雑誌の印刷を植物油インキに切り替え完了

株式会社ハースト婦人画報社は、2019年12月21日(土)に発行されたブライダル情報誌「ELLE Mariage」をもって、定期刊行している全13雑誌の印刷で、植物油インキへの切り替えを完了したことを発表した。植物油インキは、環境負荷の低減を目的とし、再生産可能な植物由来の油や、それらを主体とした廃食用油などをリサイクルした再生油を原料としているインキ。2008年に印刷インキ工業連合会によって、大豆以外の植物油も包含する環境対応型インキとして基準が制定されている。

株式会社ハースト婦人画報社は、TV、新聞、雑誌、情報サービスなどを展開するアメリカのメディアグループのハーストの一員。「婦人画報」をはじめ、「ELLE」「25ans」「Harper’s BAZAAR」「Men’s Club」などの発行で特に知られている。同社では、2019年8月から、サステナブルな社会を目指す取り組みの一環として定期刊行雑誌の印刷の植物油インキへの切り替えを進めてきた。

今後も同社では、環境保護施策を進めると同時に、自社のみならず、パートナー企業とも環境保護につながる活動をともに推進していく方針。今回の植物油インキへの切り替え以外にも、雑誌に使用する紙を、FSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)およびPEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes:森林認証プログラム)によって認められた“環境に配慮した”“地球にやさしい”紙へと変更する施策を2011年から開始させて翌年に完了させており、今年4月には環境パフォーマンスを向上させるためのマネジメントシステム規格ISO14001も取得している。