プレートやマグカップなど続々!PLAZA・MINiPLAに、50周年を迎えるバーバパパの記念アイテムが登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーは、自社がが運営するライフスタイルストアPLAZA・MINiPLAで、2019年12月26日(木)から2020年1月16日(木)までの期間、バーバパパのプロモーション「MAKE 2020 YOUR BEST YEAR YET (メイク 2020 ユア ベスト イヤー イェット)」を開催する。ラインナップと価格は、2020プレート2,750円(税込)、2020マグカップ1,650円、パーティボックス1,080円(税込)、バドミントンセット1,639円(税込)、卓球セット924円(税込)など。