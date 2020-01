浅草靴職人による着物・帯のオーダーメイドスニーカー。海外での好評を受けて凱旋リリース

有限会社アクストは、1月10日、同社が展開するオーダーメイド靴店「&Steady(アンド・ステディ)」において、着物と帯を使って手作りで仕上げた「着物KIMONO・帯OBIスニーカー」を国内販売すると発表した。価格は33,000~36,000円(税込)。

同製品は、日本が誇る伝統文化である着物と帯を使い、「手釣り工法」と呼ばれる高級紳士靴・婦人靴の製法で浅草の靴職人が作り上げる世界で一つだけのスニーカー。30年以上前に作られた着物と帯のリメイクとなり、個性的かつサスティナブルな製品である。



実はこの「着物KIMONO・帯OBIスニーカー」は、海外に向けて企画された製品で、2019年12月7日(土)に中国で先行販売が開始されている。今回は、その好評を得ての凱旋リリースだ。



選ぶ素材は着物や帯なので、同じものは1足としてなく、オーダーは「着物 or 帯」&「黒系 or 白系 or 派手柄系」のいずれかを選択。デザインは「紐 or ベルクロ」の2タイプから選択する形となる。組み合わせるレザーは6種類。

<帯スニーカー全6カラー>

・金/雅(MIYABI) ※左下

優雅で絢爛なゴールドは、履くだけで一段と華やかな装いに。



・銀/凛(RIN) ※右上

上品さを醸し出すシルバーは、シャープな印象でこなれ感を演出。



・黒/粋(IKI) ※右下

神秘的な中に強さもあるブラックは、あらゆるファッションの引き立て役。



・紺/藍(AI) ※中央上

知性的でクールな印象のネイビーは、足もとで全身を引き締める。



・赤/茜(AKANE) ※中央下

情熱的で愛情深いレッドは、エネルギッシュな毎日を演出。



・紫/菫(SUMIRE) ※左上

高貴と可憐なイメージのパープルは、女性らしいおしゃれ上級者の一足。

オーダーメイドのため、サイズだけでなく、細い、普通、太いの3ワイズから木型を選ぶことができ、足にピッタリと合ったスニーカーをオーダー可能だ。伝統素材のリメイクだから、華やかだけど、とても上品かつ上質。美しい見た目に機能性を兼ね備えた本格派スニーカーである。