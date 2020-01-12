多摩美術大学が卒業制作展で開学以来初となる7学科合同の「選抜展」を開催

多摩美術大学は、毎年3月に全学科で実施していた卒業制作・大学院修了制作展を、今年度は1月と3月に分けて開催する。1月16日（木）〜1月19日（日）の「美術学部卒業制作展・大学院修了制作展A」では日本画/油画/版画/彫刻/工芸/環境デザイン/情報デザインの7学科、3月20日（金）〜3月23日（月）の「美術学部卒業制作展・大学院修了制作展B」ではグラフィックデザイン/プロダクトデザイン/テキスタイルデザイン/芸術学/統合デザイン/演劇舞踊デザインの6学科で実施。いずれも会場は八王子キャンパスで、入退場自由で学生による学びの成果を堪能できる。

A日程では、開学以来初めての「選抜展」も合同開催。場所はアートテーク 1F、時間は10:00〜18:00で、7学科の選抜作品が一斉に展示される。会場へのアクセスは、JR横浜線・京王相模原線橋本駅北口から神奈川中央交通バス「多摩美術大学行」で約8分。会期中は約12分間隔でバスが発着する。または、JR八王子駅南口から京王バスで約20分。会期中は20〜30分間隔でバスが発着する。

B日程の詳細は、3月上旬頃に多摩美術大学のWebサイトで公開予定。そのほか、各学科や個人・グループ単位による学外展、卒業公演なども各所で開催される。