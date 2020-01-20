サードウェーブ、GeForce MX150を搭載したクリエイター向けノートPCを発売
株式会社サードウェーブは、15.6型ノートPC「raytrek VF-HEW」を、全国のドスパラ店舗およびドスパラ通販サイトにて発売した。
同製品は、グラフィックに「NVIDIA GeForce MX150」を搭載したクリエイター向けノートPC。プロセッサーはインテルCore i7-8565Uで、イラスト作成や写真編集など、クリエイティブな作業に適したモデルとなっている。
ディスプレイは非光沢のフルHD液晶で、メモリは16GB、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe接続）。バッテリー持続時間は約11.2時間。サイズは362（幅）×246（奥行）×21.5（高さ）mm、重量は1.8kg。
ディスプレイは非光沢のフルHD液晶で、メモリは16GB、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe接続）。バッテリー持続時間は約11.2時間。サイズは362（幅）×246（奥行）×21.5（高さ）mm、重量は1.8kg。
株式会社サードウェーブ
価格：109,980円（税抜）
URL:https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&tc=489&ft=&mc=9082&sn=0
2020/01/19
価格：109,980円（税抜）
URL:https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&tc=489&ft=&mc=9082&sn=0
2020/01/19