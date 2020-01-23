「日本の心」シリーズ第二弾「赤富士（富士山）」「新幹線」「神奈川沖浪裏」「東京タワー」
株式会社明光は、1月23日、「日本の心」シリーズの第二弾として、カフス、タイピン、ピンズなどのメンズアクセサリー全11種を発売すると発表した。価格は3,500円～6,500円（税抜）。オンライン・アクセサリーショップ「May's（メイズ）」にて、3月より販売開始予定だ。
ニューヨーク発、遊び心満載のアクセサリーブランド「SWANK（スワンク）」を企画・製造・販売する株式会社明光より、東京オリンピックのインバウンド需要に向けて開発された「日本の心」シリーズ第二弾が登場した。
まずは葛飾北斎作の『赤富士』『神奈川沖浪裏』をモチーフにしたカフスとタイピン、ピンズ。日本のみならず海外でも評価の高い「富嶽三十六景」を綿密な細工で再現した。
まずは葛飾北斎作の『赤富士』『神奈川沖浪裏』をモチーフにしたカフスとタイピン、ピンズ。日本のみならず海外でも評価の高い「富嶽三十六景」を綿密な細工で再現した。
さらに、海外では“Bullet Train”（弾丸列車）としても知られる「新幹線」、日本のシンボル「東京タワー」もラインナップ。「新幹線」はカフス、タイピン、ピンズの3種、「東京タワー」はピンズが登場する。
＜商品ラインナップ＞
赤富士（富士山）のカフス 6,500円（税抜）
赤富士（富士山）のタイピン 4,500円（税抜）
赤富士（富士山）のピンズ 3,500円（税抜）
新幹線のカフス 6,500円（税抜）
新幹線のタイピン 4,500円（税抜）
新幹線のピンズ 3,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のカフス 6,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のタイピン 4,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のピンズ 3,500円（税抜）
東京タワーのピンズ 3,500円（税抜）
＜商品ラインナップ＞
赤富士（富士山）のカフス 6,500円（税抜）
赤富士（富士山）のタイピン 4,500円（税抜）
赤富士（富士山）のピンズ 3,500円（税抜）
新幹線のカフス 6,500円（税抜）
新幹線のタイピン 4,500円（税抜）
新幹線のピンズ 3,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のカフス 6,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のタイピン 4,500円（税抜）
神奈川沖浪裏のピンズ 3,500円（税抜）
東京タワーのピンズ 3,500円（税抜）
株式会社 明光
URL：https://meiko-jewelry.net/
2020/01/23
URL：https://meiko-jewelry.net/
2020/01/23