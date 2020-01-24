昭和レトロな作風が魅力のイラストレーターSuicaと、プチプラで人気のサンキューマートがコラボ！
エルソニック株式会社が展開するサンキューマートでは、2020年1月29日（水）より、CDジャケットやイベントのフライヤーなども手掛ける注目のイラストレーター、Suicaとのコラボグッズを発売する。販売は全国のサンキューマート、WEBショップにて。価格は各390円（税別）。
コラボレーションしたSuica（Twitter：@Suica____）は、実際に見た場所や人物など“リアル”をモチーフにした絵を“二次元でしかできない”表現で描くのが特徴だ。どこか昭和レトロな作風に新しさを感じさせてくれる。
今回登場するアイテムは、「リング付きiPhoneケース【6/6ｓ/7/8】」「リング付きiPhoneケース【XR】」「マルチケース」「台形ポーチ」「ラウンドポーチ」の5種類。
また、クリエイターズコラボグッズの発売記念して、サイン入りグッズが貰えるキャンペーンも開催している。
開催場所：サンキューマート公式Twitter（https://twitter.com/thankyoumart）
応募期間：2020年1月23日（木）～2月4日（火）
対象商品：サイン入りポーチを計15名様にプレゼント
開催場所：サンキューマート公式Twitter（https://twitter.com/thankyoumart）
応募期間：2020年1月23日（木）～2月4日（火）
対象商品：サイン入りポーチを計15名様にプレゼント
サンキューマート
製品・イベント詳細ページ：https://www.390yen.jp/event/index.php?no=71
URL：https://www.390yen.jp/
価格：各390円（税別）
※交通状況により、一部店舗で入荷が遅れる場合あり
※グッズ入荷情報は、各店のTwitterアカウントで入荷情報ツイートをご確認ください
2020/1/24
製品・イベント詳細ページ：https://www.390yen.jp/event/index.php?no=71
URL：https://www.390yen.jp/
価格：各390円（税別）
※交通状況により、一部店舗で入荷が遅れる場合あり
※グッズ入荷情報は、各店のTwitterアカウントで入荷情報ツイートをご確認ください
2020/1/24