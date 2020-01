ジャスミン・ワヒ氏をゲストキュレーターに招いて8名の女性アーティストによるグループ展が開催

Natalie Frank, Story of O VIII, Courtesy of the artist and Salon 94, New York

2020年1月25日(土)から3月5日(木)まで、GINZA SIX 銀座 蔦屋書店内のTHE CLUBにて、企画展「all the women. in me. are tired.-すべての、女性は、誰もが、みな、疲れている、そう、思う。-」が開催されている。8名のアーティストによるグループ展。無料で作品の鑑賞を楽しむことができる。会期中の休廊日は2月25日(火)と2月26日(水)で、時間は11:00〜19:00。

THE CLUBでは、アーティストや作品だけでなく、それらを取り巻くアートビジネスにおける次世代の“ひと”もサポートしていくことを目指している。その一環としてのプロジェクトが「Opus」。毎年、海外の若手キュレーターを招待して、活動をサポートしている。本展は、その「Opus」の第2回となるグループ展だ。

今回は、世界で活躍するインディペンデントキュレーターのジャスミン・ワヒ氏をゲストキュレーターに招いて開催。インド系のルーツを持つ同氏と、THE CLUBのマネージングディレクターである山下有佳子氏が、ともにアジア人のアイデンティティを持ちながら欧米のアート業界で働く経験を通じ、現代社会におけるセクシャリティーと肌の色によるカテゴライズに対して疑問を感じて共鳴したことが今回の展覧会の開催へとつながった。本展を通して、女性としてどう生きるかの戦略と具体例が探求されている。