40歳以下の平面作家たちが競演する展覧会「美の予感2020 －平面・特異点のカナリア－」
株式会社高島屋は、2020年1月29日（水）から「美の予感2020 －平面・特異点のカナリア－」を開催する。1月29日（水）〜2月4日（火）に日本橋高島屋S.C. 本館6Fの美術画廊で開催される東京展を皮切りに、京都高島屋、横浜高島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大阪高島屋、新宿高島屋と各地で順次開催。40歳以下の作家たちが参加し、それぞれの作家が20号大の作品1点ずつを出品する。
「美の予感」展は、高島屋美術部が今後一緒に歩み、次の世代の中心となって活躍されると期待している作家を取り上げるシリーズ企画。5年ごとに開催され、絵画や版画などの平面作家による独自の世界を紹介している。
今回参加している作家は、井原信次、梅沢和木、遠藤美香、奥村祥子、川﨑麻央、幸田史香、興梠優護、小森隼人、坂本友由、佐藤翠、品川亮、多田さやか、永島千裕、西岡悠妃、八太栄里、服部しほり、久松知子、堀越達人、松平莉奈、繭山桃子、本木ひかり、山田航平、山本雄教の23人（敬称略）。社会の状況ともリンクしながら分断と多様性が混沌と交錯して見通しが困難な状況になっている美術界において、多角的な視点や見落としそうな美の想像力を伝えるような鑑賞者にとっての“炭鉱のカナリア”になるべく、やがて訪れるかもしれない制御困難な社会の“特異点”に挑んでいる。
■期間
東京展：2020年1月29日（水）～2月4日（火）
京都展：2020年2月26日（水）〜3月3日（火）
横浜展：2020年3月11日（水）〜3月17日（火）
名古屋展：2020年3月25日（水）〜3月31日（火）
大阪展：2020年4月8日（水）〜4月14日（火）
新宿展：2020年4月22日（水）〜5月4日（月・祝）
■開催場所
東京展：日本橋高島屋S.C. 本館6F 美術画廊
東京都中央区日本橋2-4-1
京都展：京都高島屋 6F 美術画廊
京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
横浜展：横浜高島屋 7F 美術画廊
神奈川県横浜市西区南幸1-6-31
名古屋展：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10F 美術画廊
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
大阪展：大阪高島屋 6F 美術画廊
大阪府大阪市中央区難波5-1-5
新宿展：新宿高島屋 10F 美術画廊
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
■問い合わせ先（東京展）：
日本橋高島屋S.C.本館
tel. 03-2111-4111（代表）
url. https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/
東京展：2020年1月29日（水）～2月4日（火）
京都展：2020年2月26日（水）〜3月3日（火）
横浜展：2020年3月11日（水）〜3月17日（火）
名古屋展：2020年3月25日（水）〜3月31日（火）
大阪展：2020年4月8日（水）〜4月14日（火）
新宿展：2020年4月22日（水）〜5月4日（月・祝）
■開催場所
東京展：日本橋高島屋S.C. 本館6F 美術画廊
東京都中央区日本橋2-4-1
京都展：京都高島屋 6F 美術画廊
京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
横浜展：横浜高島屋 7F 美術画廊
神奈川県横浜市西区南幸1-6-31
名古屋展：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10F 美術画廊
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
大阪展：大阪高島屋 6F 美術画廊
大阪府大阪市中央区難波5-1-5
新宿展：新宿高島屋 10F 美術画廊
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
■問い合わせ先（東京展）：
日本橋高島屋S.C.本館
tel. 03-2111-4111（代表）
url. https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/