40歳以下の平面作家たちが競演する展覧会「美の予感2020 －平面・特異点のカナリア－」

株式会社高島屋は、2020年1月29日（水）から「美の予感2020 －平面・特異点のカナリア－」を開催する。1月29日（水）〜2月4日（火）に日本橋高島屋S.C. 本館6Fの美術画廊で開催される東京展を皮切りに、京都高島屋、横浜高島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大阪高島屋、新宿高島屋と各地で順次開催。40歳以下の作家たちが参加し、それぞれの作家が20号大の作品1点ずつを出品する。

「美の予感」展は、高島屋美術部が今後一緒に歩み、次の世代の中心となって活躍されると期待している作家を取り上げるシリーズ企画。5年ごとに開催され、絵画や版画などの平面作家による独自の世界を紹介している。

今回参加している作家は、井原信次、梅沢和木、遠藤美香、奥村祥子、川﨑麻央、幸田史香、興梠優護、小森隼人、坂本友由、佐藤翠、品川亮、多田さやか、永島千裕、西岡悠妃、八太栄里、服部しほり、久松知子、堀越達人、松平莉奈、繭山桃子、本木ひかり、山田航平、山本雄教の23人（敬称略）。社会の状況ともリンクしながら分断と多様性が混沌と交錯して見通しが困難な状況になっている美術界において、多角的な視点や見落としそうな美の想像力を伝えるような鑑賞者にとっての“炭鉱のカナリア”になるべく、やがて訪れるかもしれない制御困難な社会の“特異点”に挑んでいる。