個性的なデザイン！日韓アクセブランド「joa+」がWHITE GALLERY produced by STORES.jpに登場
ストアーズ・ドット・ジェーピー株式会社は、2020年2月5日（水）〜2月12日（水）の8日間、ラフォーレ原宿2階に位置する、2週間で変わるセレクトショップ「WHITE GALLERY produced by STORES.jp」に、日韓アクセサリーブランドの「joa+（チョアプラス）」が登場することを発表した。
「joa+」は日韓ハーフのうねが展開。個性的なデザインが特徴で、カスタマイズを楽しむこともできる提案型のアクセサリーブランド。
アイテムのひとつ「ラブリップピアス」（素材：真鍮、綿、プラスチック サイズ：H8.5cm）8,000円（税込）は、リップマークを刺繍でつくり、Lace x pearl x lipの組み合わせで仕上げたもの。
期間中は姉妹ブランド「Sarang-J（サランジェイ）」も登場し、2月7日（金）〜9日（日）は、「joa+」「Sarang-J」のデザイナー来店イベントも開催される。あわせて、好きなパーツを組み合わせてつくるラブリーカスタマイズイベントも開催される予定だ。
ストアーズ・ドット・ジェーピー株式会社
URL：https://about.stores.jp/
2020/2/4
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2020/2/4