鑫三海、軽量530gで13,000Paのパワフル吸引が可能な充電式ハンディクリーナー発売

鑫三海株式会社は2月4日、「AutoBot VX」の先行販売開始を発表した。13000Pa強力吸引の超小型コードレスハンディクリーナー。クラウドファンディングサービス「GREEN FUNDING」にて、10,980円からで取り扱う。

「AutoBot VX」は自宅やオフィス、車で使うことができる充電式コードレスハンディクリーナー。コンパクトかつ洗練されたスリムボディデザインだが、最大13,000Paのパワフル吸引が可能だ。ボディにはアルマイト加工を施しており、アルミニウムの質感と光沢が美しい仕上がり。ワンタッチ操作でダストボックスの蓋が開くゴミ捨てが簡単な設計となっており、手が汚れにくい。

「AutoBot VX」のサイズは約69.5×57.5×315mmで、重量は約530g。電池容量は11.1V/2000mAhで、約3時間の充電（DC 5V/2A使用時）で、標準モードなら約20分、パワフルモードなら10分の連続稼働ができる。