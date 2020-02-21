大阪芸術大学が「令和元年度 大阪芸術大学グループ 卒業制作選抜展」を開催

大阪芸術大学卒業制作展

2020年2月21日（金）から3月1日（日）まで、あべのハルカス 24Fの大阪芸術大学スカイキャンパスにて「令和元年度 大阪芸術大学グループ 卒業制作選抜展」が開催される。大阪芸術大学グループ各校の卒業制作展で展示された中から41作品を紹介。展示作品では、習得した知識とスキル、育んだ表現力が惜しみなく発揮されており、学生生活の集大成であると同時に新たなスタートとなる意味も込められている。

大阪芸術大学では、2月4日（火）～2月14日（金）に「大阪芸術大学 大学院修了制作展」、2月9日（日）～2月16日（日）に「大阪芸術大学 卒業制作展」を開催してきた。今回の選抜展では、大阪芸術大学から28作品、短期大学部から7作品、大阪美術専門学校から6作品が集結。美術やグラフィックデザインをはじめ、工芸、建築、写真、漫画、さらには文芸、音楽などと幅広いジャンルの作品があり、学生たちの熱い思いが詰まった作品たちを肌で感じることができる。

入場無料、会期中の休館日は2月24日（月・休）、時間は11:00～19:00（入場は18:30まで）で、初日の2月21日（金）には11:00から会場でオープニングテープカットを実施。大阪芸術大学グループ各校の受賞者が出席し、15:00まで作品の紹介や解説を行う。