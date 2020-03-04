ソニー、「ファイナルファンタジーVII リメイク」とコラボしたウェアラブルネックスピーカーを発売

ウェアラブルネックスピーカー 『ファイナルファンタジーVII リメイク』EDITION

ソニーマーケティング株式会社は、PlayStation 4用ソフト「ファイナルファンタジーVII リメイク」とコラボレーションしたウェアラブルネックスピーカー「SRS-WS1/FF7R」と、PS4トップカバー「TOPC-ENG-FF7R/B」の注文受付を数量限定で開始した。期間は6月22日の10時まで。

「ウェアラブルネックスピーカー 『ファイナルファンタジーVII リメイク』EDITION」（SRS-WS1/FF7R）は、本体の左右のスピーカー部分に「ファイナルファンタジーVII リメイク」のロゴとメテオを刻印したモデルで、オリジナルのスリーブを被せたパッケージを採用する。



「PS4トップカバー 『ファイナルファンタジーVII リメイク』 EDITION」（TOPC-ENG-FF7R/B）は、「ファイナルファンタジーVII リメイク」をイメージしたエンブレムが刻印されたPS4スタンダードモデル用のトップカバーで、カラーはジェット・ブラック。