LINE、新型コロナ予防法を伝えるLINEスタンプ「母からメッセージ【感染予防編】」を無料配布
LINE株式会社は3月9日、「母からメッセージ【感染予防編】」の配布開始を発表した。「新型コロナウイルス感染症」に関する予防方法や対策などを伝えるLINEスタンプ。8個1セットとなっており、完全無料で利用できる。
「母からメッセージ【感染予防編】」は新型コロナウイルスの正しい予防方法などを拡散することを目的としている。「ナビタスクリニック」の久住英二理事長が監修。スタンプデザイナーは「母からのメッセージ」で知られるナオコ氏だ。スタンプの内容は「よく寝る」、「手を洗う」といった生活習慣のアドバイスだけでなく、咳をする際に口をふさぐことや顔を頻繁に触らないなど日常の注意すべきことも描いている。感染予防に関する大切な情報を伝えるとともに、ナオコ氏のユーモアを含むイラストが和やかな雰囲気を備える。
「母からメッセージ【感染予防編】」の提供期間は4月5日まで。有効期限は、ダウンロードから90日間となっている。
製品ページ：https://store.line.me/stickershop/product/17042
LINE株式会社
URL：https://linecorp.com/ja/
価格：無料
2020/3/9
LINE株式会社
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価格：無料
2020/3/9