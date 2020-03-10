電撃大王やヤングエースなどコミック雑誌合計85冊が無料、BOOK☆WALKERで実施
株式会社KADOKAWAは10日、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、休校措置やテレワーク、外出自粛などで自宅で過ごす時間が長くなった多くのユーザーに対し、直近5カ月間に発売されたKADOKAWA発行のコミック雑誌20誌計85冊を、2020年3月10日（火）～2020年4月5日（日）までの期間限定で無料公開すると発表した。
対象となるコミック雑誌は「B‘s-LOG COMIC」「月刊ＡＳＵＫＡ」「月刊コミック 電撃大王」「ヤングエース」など、KADOKAWA発行の人気コミック雑誌。例えば、「月刊コミック 電撃大王」なら2019年12月号〜 2020年4月号、「ヤングエース」なら2019年11月号〜2020年3月号というように、気になったタイトルを複数話読むこともできる。
公開されるプラットフォームは電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で、特設ページから、無料で読める。
公開されるプラットフォームは電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」で、特設ページから、無料で読める。
発表資料
URL:https://ir.kadokawa.co.jp/topics/20200310_n45q8.pdf
2020/03/10
URL:https://ir.kadokawa.co.jp/topics/20200310_n45q8.pdf
2020/03/10