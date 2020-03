ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury」より春のスイーツコレクションが登場

ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury(クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)」より、春の新作ハンカチーフ「マカロン」が登場した。ピンク、ブルーの2色展開で価格は2,000円(税抜)。

CLASSICS the Small Luxuryの春ギフトのテーマは「スイーツコレクション」。「There is always room for sweets.(甘いものは別腹)」のメッセージとともに、様々なスイーツモチーフのハンカチを取りそろえる。



新作「マカロン(ピンク/ブルー)」は、春らしいパステルカラーでホワイトデーのギフトにもおすすめ。光沢のあるつややかな生地で、可愛らしさの中に、大人の気品を感じる一枚だ。

左:マカロン(ピンク) 右:マカロン(ブルー)

同社では、ほかにもスイーツモチーフのロングセラー製品を展開中。あふれ出す感謝の気持ちをクッキーで表現した「はみ出しクッキー」、田中麻記子さんデザインの食べ物シリーズ「ラ・ダンス」などを選ぶことができる。