トリニティ、AirPodsを可愛いパステルカラーに収める「衝撃吸収スリムケース」等発売

「Catalyst Slim Case for AirPods Pro（カタリスト 衝撃吸収スリムケース）」

トリニティ株式会社は、CatalystブランドのAirPods Pro、AirPods対応アクセサリー6モデルについて、3月13日から発売開始すると発表した。

AirPods Pro専用のケースとしては、「Catalyst Slim Case for AirPods Pro（カタリスト 衝撃吸収スリムケース）」を用意。パステルカラーの可愛らしいカラーデザインながら、アメリカ国防総省 軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠する高い衝撃吸収能力を備える。価格は2,970円（税込）。

ワイヤレス充電にも対応

そのほかは全てAirPods専用アイテム。デスク上で自立できる「衝撃吸収スタンドケース」3,740円（税込）やベルトやバッグ、鍵へAirPodsを簡単に脱着できる「ストラップ付きケース」「キーリング付きケース」各3,740円（税込）などが発売される。