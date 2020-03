“極上の音質”で名曲を楽しめるコニカミノルタプラネタリウムの新作「Songs for the Planetarium vol.1」

「Songs for the Planetarium vol.1」

コニカミノルタプラネタリウム株式会社は、2020年4月24日(金)から、プラネタリウム作品「Songs for the Planetarium vol.1」の上映開始を予定している。有楽町の「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」と、押上の「コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン」の2館での上映を予定。上映終了時期は未定で、上映時間は約40分となる。

「Songs for the Planetarium vol.1」は、人気声優の神谷浩史氏がナビゲートを務め、SEKAI NO OWARI、大塚愛さん、藤井フミヤさんといったアーティストの名曲を“極上の音質”で届けるプラネタリウム作品だ。コニカミノルタプラネタリウム独自の立体音響システム「SOUND DOME(サウンドドーム)」により、臨場感のあるサウンドで楽しむことが可能。曜日や時間によって上映時間が異なるため、訪れる際には各施設のWebサイトでの確認が推奨されている。

なお、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が運営するプラネタリウム直営館3館では、客と従業員に対する安全安心の確保と感染症拡大のリスク低減のため、3月15日(日)まで臨時休館を実施し、さらに引き続き3月25日(水)までの臨時休館の延長も決まった。3月17日(火)現在では3月26日(木)からの営業再開が予定されているが、営業再開の詳細などについてはあらためて同社Webサイトで通知される。