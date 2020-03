アップロード禁止を宣言する「Don't Upload Me(私をアップロードしないで)」Tシャツ

XPAND株式会社は、空間リンク「XPANDコード」を活用したプライバシーソリューション「XPANDデクラレーション」を発表。製品化第一弾として、対応Tシャツ「The First Edition Tシャツ」とアプリケーションを公開した。

「The First Edition Tシャツ」は、XPANDコード対応リーダーで読み取ると「Don't Upload Me」(私をアップロードしないで)という「宣言」を見ることができるプライバシー対応Tシャツ。



APIも同時提供されており、SNSや検索エンジンなどが本ソリューションに対応すると、サービス側で「Don't Upload Me」宣言を含んだ写真のアップロードを禁止したり、写真を自動加工する、といったことが可能となる。



写真がひとたびネット上に流れ始めると、自分でコントロールすることは難しいものだ。同システムは自分が写った写真がどのように扱われるべきかを、写真の中からでも宣言できる、新しい仕組みである。



現在、同プロジェクトはKickstarterで支援を募っており、The First Backers(初代バッカー)として記録される「バッカーリスト掲載パック」が1,100円。「The First Edition Tシャツ」が受け取れるコースはシングルパック4,400円から。Tシャツは5サイズ、14色から選ぶことができる。