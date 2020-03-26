ベルキン、カカオフレンズとコラボデザインのワイヤレス充電器を発売
ベルキン株式会社は3月26日、KAKAO FRIENDS（カカオフレンズ）シリーズとコラボレーションしたワイヤレス充電器の発売を発表した。ワイヤレス充電パッドとワイヤレス充電スタンドが登場。4月3日より、全国の家電量販店やオンラインストアにて、3,982円（税抜）と4,982円（税抜）で販売を開始する。
本製品は、ベルキン「BOOST↑UP™ ワイヤレス充電器」とカカオフレンズキャラクターのコラボレーションアイテム。表面にキャラクターのイメージを施した、「ライアン」と「アピーチ」のデザインが登場する。Qi対応スマートフォンであれば、最大充電速度で充電可能。たとえば、iPhoneを最大7.5W、Galaxyを最大9Wで充電できる。「異物検知機能（FOD）」を搭載しており、デバイスと本製品の間にコインなどの異物があると、LEDライトが赤く光り、教えてくれる。
なお本製品のカラーはブラックとホワイトの2色展開だ。
製品ページ：https://www.belkin.com/jp/p/P-F7U088-KK/
ベルキン株式会社
URL：https://www.belkin.com/jp/
価格：3,982円、4,982円（税抜）
2020/3/26
ベルキン株式会社
URL：https://www.belkin.com/jp/
価格：3,982円、4,982円（税抜）
2020/3/26