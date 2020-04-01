日本アスリートフード協会、動画によるWebセミナー「免疫力を高めるアスリートフード」を配信
スポーツのための食事学「アスリートフードマイスター」の資格認定をしている一般社団法人日本アスリートフード協会は、2020年4月17日（金）の12:00から、Webセミナー「免疫力を高めるアスリートフード」を配信する。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、思うように試合やトレーニングができないアスリートに向けた内容。免疫力を高めるために必要な栄養と食事について、具体的な事例や食品も交えて紹介される。
本Webセミナーの講師は、アスリートフードマイスター養成講座の認定講師である管理栄養士の篠原絵里佳氏。篠原氏は、日本抗加齢医学会認定指導士、野菜ソムリエプロ、ベジフルビューティーアドバイザー、日本睡眠学会会員、上級睡眠健康指導士の資格も持つ。今回のWebセミナーの所要時間は60分で、動画で学ぶことが可能だ。
参加費は、一般が3000円、アスリートフードマイスター3級以上が2000円で、4月16日（木）の15:00までの入金が必要（上記はいずれも2020年3月31日時点での税込価格）。申し込みおよび入金を済ませると、登録したメールアドレスに配信情報と資料が送られる。配信期間は、4月20日（月）の10:00まで。
株式会社アスリートフードマイスター
問い合わせ：03-6278-8629
URL：https://athlete-food.jp/
2020/03/31
問い合わせ：03-6278-8629
URL：https://athlete-food.jp/
2020/03/31