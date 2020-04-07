Aukey、PD3.0とQC3.0を搭載した容量10000mAhのモバイルバッテリー「PB-Y13」
Aukey Technology Co.,Ltdは4月6日、「PB-Y13」オフセール発売を発表した。急速充電規格Power Delivery 3.0とQuick Charge 3.0を搭載した大容量モバイルバッテリー。販売価格は4,099円だが、Amazon.co.jpにてクーポンコード「AUKEYY13」を利用すると2,299円で購入できる。
「PB-Y13」は3台のデバイスを同時充電が可能。PD3.0搭載Type-Cポート（入力/出力）、Quick Charge 3.0搭載USBポート（出力）、AiPower技術のUSBポート（出力）、5V 2AのMicro-USB（入力）により、さまざまな場面で利用ができる。「AiPower技術」機能によりデバイスに最適な出力での急速充電に対応。容量10000mAhの内蔵バッテリーにより、iPhone Xなら約2.5回、Samsung Galaxy Note8なら約2回、充電が可能だ。安全に動作するよう、過電圧保護、過充電保護、短絡保護機能を搭載している。
「PB-Y13」のサイズは13.8×7.2×1.5cmで、重量は245g。4段階インジケーター搭載で、バッテリー残量を簡単に確認できる。なおセール販売は4月8日まで。
製品ページ：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07B25ZY1W
Aukey Technology Co.,Ltd
URL：https://jp.aukey.com/
価格：2,299円〜
2020/4/6
Aukey Technology Co.,Ltd
URL：https://jp.aukey.com/
価格：2,299円〜
2020/4/6