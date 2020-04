GLOBAL NEXUS、PD急速充電を備えた4in1ケーブルTEGIC 3.0を発売

GLOBAL NEXUSは4月8日、「TEGIC 3.0」の発売を発表した。4種類のコネクタ組み合わせによる充電とデータ転送ができる4in1ケーブル。クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、超早割価格2,240円(税込)からで販売する。

「TEGIC 3.0」はさまざまなデバイスに対応した充電&データ転送ケーブル。Type-C to Type-Cのケーブルをベースに、4種類のパターンに対応する。「Type-C to Lightning」「USB to Type-C」「USB to Lightning」「Type-C to Type-C」の充電やデータ転送をサポート。ワンタッチ操作で接続ポートを着脱できるので、スムーズに利用しやすい。また、iPhone PD急速充電に対応しているので、30分間の充電でiPhone 8などのデバイスを50%充電可能。

「TEGIC 3.0」のケーブル長さは1m。素材には、丈夫で耐衝撃性の高い亜鉛合金を使用し、ケーブルの表面はPVCナイロン編みで覆われている。カラーは2色展開で、シルバーとブラックを取り扱う。