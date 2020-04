マイクロソフト、定額ゲームサービス「Xbox Game Pass」を14日に提供開始

Xbox Game Pass

日本マイクロソフト株式会社は、定額ゲームサービス「Xbox Game Pass」を4月14日に提供開始すると発表した。

同サービスは、100本以上のゲームを定額料金でプレイできるサービスで、 Xbox One向けの「Xbox Game Pass for Console」と、Windows PC 向けの「Xbox Game Pass for PC(Beta)」が用意される。



日本のクリエイターによる名作タイトルとしては、Xbox One向けに「デビルメイクライ5」や「NieR:Automata BECOME AS GODS Edition」、「鉄拳7」など、Windows PC向けに「Yakuza 0」や 「デッドライジング4」などを用意する。



海外の大型タイトルとしては、Xbox One向けに「NBA 2K20」、「ウィッチャー3」、「Dishonored 2」、「DOOM」、「シャドウ・オブ・ウォー」など、Windows PC向けとしては「アウター・ワールド」などを用意する。



料金は、「Xbox Game Pass for PC(Beta)」が月額425円(税込)、「Xbox Game Pass for Console」が月額850円(税込)、PC向けとXbox One向けに加えて「Xbox Live Gold」も含む「Xbox Game Pass Ultimate」が月額1,100円(税込)。