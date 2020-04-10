SAC、赤軸スイッチを使用したゲーム機向け無線キーボードと有線マウスのセットを発売
株式会社SACは、ゲーム機用キーボードとマウスのセット「GameSir VX2」を4月10日に発売すると発表した。
同製品は、ゲーム機用の無線キーボードと有線マウスのセットで、TTC社製赤軸スイッチを採用しており、キーパッドには3Dジョイステックを搭載している。また、LEDの点灯機能も搭載している。
iOS/Android対応の専用アプリで細かいカスタマイズを行える。キーボードのバッテリー容量は3600mAh。対応製品は、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、PS4、PS4 Pro、Xbox One X、Xbox One S。
iOS/Android対応の専用アプリで細かいカスタマイズを行える。キーボードのバッテリー容量は3600mAh。対応製品は、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、PS4、PS4 Pro、Xbox One X、Xbox One S。
株式会社SAC
価格：15,999円（税込）
URL:https://gamesir.hk/collections/all-products/products/gamesir-vx2
2020/04/10
価格：15,999円（税込）
URL:https://gamesir.hk/collections/all-products/products/gamesir-vx2
2020/04/10