cheero、完全ワイヤレスイヤホンにダンボーバージョン登場。「左右」モデルも
ティ・アール・エイ株式会社は、同社のデジタルガジェットブランドcheeroより、完全ワイヤレスイヤホンのダンボーモデル「cheero DANBOARD Wireless Earphones (CHE-627)」を、6月12日(金)正午に販売開始すると発表した。価格は発売記念価格が5,300円(税込) ※初回300個限定、通常価格が5,980円(税込) 。
本製品は、イヤホンのバッテリーケースがダンボーになった完全ワイヤレスイヤホン。
イヤホン単体では連続再生時間10時間で、バッテリーケースと組み合わせれば最大約180時間連続再生できる。
また、イヤホンをケースから取り出すと自動で電源ONになり、すぐにBluetooth対応機器と接続できる。
バッテリーケースは容量2200mAhで、スマートフォンを充電することも可能。
音質関連では、AAC・aptXコーデック対応でiPhone、Androidデバイス共に高音質を実現。また、ノイズキャンセリングCVC8.0搭載で、遮音性が高くクリアな通話ができる。
そのほか、ひとつのボタンで音楽操作、ハンズフリー通話、IPX5レベルの防水性能等級、といった機能を備える。
なお、「Amazon先行発売」では、イヤホンにユニークな「左右」の文字が入ったバージョンが用意されている。
イヤホン単体では連続再生時間10時間で、バッテリーケースと組み合わせれば最大約180時間連続再生できる。
また、イヤホンをケースから取り出すと自動で電源ONになり、すぐにBluetooth対応機器と接続できる。
バッテリーケースは容量2200mAhで、スマートフォンを充電することも可能。
音質関連では、AAC・aptXコーデック対応でiPhone、Androidデバイス共に高音質を実現。また、ノイズキャンセリングCVC8.0搭載で、遮音性が高くクリアな通話ができる。
そのほか、ひとつのボタンで音楽操作、ハンズフリー通話、IPX5レベルの防水性能等級、といった機能を備える。
なお、「Amazon先行発売」では、イヤホンにユニークな「左右」の文字が入ったバージョンが用意されている。
「cheero DANBOARD Wireless Earphones (CHE-627)」
通常価格:5,980円(税込)
URL:https://cheero.net/earphones_che627d/
2020/06/12
通常価格:5,980円(税込)
URL:https://cheero.net/earphones_che627d/
2020/06/12