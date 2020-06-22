『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』待望の新シーズン、8月21日に配信開始！
Amazonは、Amazon Prime Videoにて、松本人志氏企画・プロデュースのAmazon Original番組『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン8の独占配信を2020年8月21日（金）より開始する。
2019年4月の前シーズンより1年以上を経ての待望の最新シーズン。さらに今回は最新作の全5話が、一挙に配信されるという何ともうれしいお知らせ。
本シリーズは、プロデューサーの松本人志氏に選ばれた10人のお笑い芸人たちが、自ら参加費100万円を手にして挑む、笑わせ合いバラエティ番組。6時間の制限のもと、笑いを仕掛け合い、最後まで笑わなかった者が優勝賞金1000万円を手にする。2016年にシーズン1が配信開始以来、不動の人気を誇る本シリーズはAmazon Prime Video年間ランキング2019のTV番組総合部門で1位に輝く。この度、最新のシーズン8の配信となる。
2019年4月の前シーズンより1年以上を経ての待望の最新シーズン。さらに今回は最新作の全5話が、一挙に配信されるという何ともうれしいお知らせ。
本シリーズは、プロデューサーの松本人志氏に選ばれた10人のお笑い芸人たちが、自ら参加費100万円を手にして挑む、笑わせ合いバラエティ番組。6時間の制限のもと、笑いを仕掛け合い、最後まで笑わなかった者が優勝賞金1000万円を手にする。2016年にシーズン1が配信開始以来、不動の人気を誇る本シリーズはAmazon Prime Video年間ランキング2019のTV番組総合部門で1位に輝く。この度、最新のシーズン8の配信となる。
【本シーズン収録後、
笑い疲れましたね。涙出たわ、ホンマに。
【Amazonスタジオ アジアパシフィックの責任者、エリカ・ノースのコメント】
『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シリーズは記録破りの大ヒットシリーズです。
『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン8
・配信開始日：2020年8月21日（金）
・話数： Amazon Prime Videoにて全5話一挙配信
・出演： 松本人志（ダウンタウン） ※参加者は後日発表
・番組URL： http://www.amazon.co.jp/
documental
・公式Twitter： @DocumentalJP（http://twitter.
com/documentaljp）
・公式Facebook： @DocumentalJP（http://www.
facebook.com/DocumentalJP/）
・配信開始日：2020年8月21日（金）
・話数： Amazon Prime Videoにて全5話一挙配信
・出演： 松本人志（ダウンタウン） ※参加者は後日発表
・番組URL： http://www.amazon.co.jp/
・公式Twitter： @DocumentalJP（http://twitter.
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