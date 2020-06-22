『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』待望の新シーズン、8月21日に配信開始！

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Amazonは、Amazon Prime Videoにて、松本人志氏企画・プロデュースのAmazon Original番組『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン8の独占配信を2020年8月21日（金）より開始する。



2019年4月の前シーズンより1年以上を経ての待望の最新シーズン。さらに今回は最新作の全5話が、一挙に配信されるという何ともうれしいお知らせ。



本シリーズは、プロデューサーの松本人志氏に選ばれた10人のお笑い芸人たちが、自ら参加費100万円を手にして挑む、笑わせ合いバラエティ番組。6時間の制限のもと、笑いを仕掛け合い、最後まで笑わなかった者が優勝賞金1000万円を手にする。2016年にシーズン1が配信開始以来、不動の人気を誇る本シリーズはAmazon Prime Video年間ランキング2019のTV番組総合部門で1位に輝く。この度、最新のシーズン8の配信となる。

【本シーズン収録後、 松本人志氏インタビューにおけるコメント】 笑い疲れましたね。涙出たわ、ホンマに。 ずっと面白いからみんな笑わないという、 こんな現象もあるのかと思った。 あの世界にずっといたい感じになってしまった。 ディフェンスも強いが、オフェンスが強過ぎて見惚れる。