ピクセラ、LTEに対応したUSBドングル「PIX-MT110」を今秋に発売
株式会社ピクセラは、LTE通信に対応したUSBドングル「PIX-MT110」を2020年秋に発売すると発表した。
同製品は、文教市場で多数の導入実績がある「PIX-MT100」の後継機。GIGAスクール構想の実現を視野に入れており、Chrome OSに対応するほか、WindowsやMac、Linuxにも対応している。
対応SIMはnanoSIMで、対応バンドはBand 1（2.0GHz）、Band 3（1.7GHz）、Band 8（900MHz）のほか、新たにau・SoftBankのプラチナバンドであるBand 8（900MHz）およびBand 18（800MHz）にも対応している。
対応SIMはnanoSIMで、対応バンドはBand 1（2.0GHz）、Band 3（1.7GHz）、Band 8（900MHz）のほか、新たにau・SoftBankのプラチナバンドであるBand 8（900MHz）およびBand 18（800MHz）にも対応している。
株式会社ピクセラ
URL:https://pixela-group.jp/press/2020/20200623.html
2020/06/26
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2020/06/26