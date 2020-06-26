ソースネクスト、大画面ディスプレイを搭載したAI通訳機「ポケトークS Plus」を発売
ソースネクスト株式会社は、AI通訳機「ポケトーク S Plus」を7月8日に発売すると発表した。
同製品は、名刺サイズのAI通訳機「ポケトーク S」の姉妹品で、画面サイズがポケトーク Sの約1.85倍大きい3.97インチのディスプレイを搭載しており、文字の見やすさと相手への見せやすさを実現している。
サイズは65（幅）×11（厚さ）×123（高さ）mm、重量は約125g。本体の大型化により、バッテリー容量がポケトーク Sの約1.3倍の1550mAhとなり、連続使用時間は約1.2倍の約330分となった。
サイズは65（幅）×11（厚さ）×123（高さ）mm、重量は約125g。本体の大型化により、バッテリー容量がポケトーク Sの約1.3倍の1550mAhとなり、連続使用時間は約1.2倍の約330分となった。
ソースネクスト株式会社
価格：31,800円（税別）
URL:https://pocketalk.jp/s/
2020/06/26
価格：31,800円（税別）
URL:https://pocketalk.jp/s/
2020/06/26