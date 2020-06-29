raytrek、Ryzenを搭載した映像クリエイター向けデスクトップPCを発売

raytrek TR テレコム・アニメーションフィルム使用モデル

株式会社サードウェーブは、「raytrek」ブランドより、クリエイター向けデスクトップPC「raytrek テレコム・アニメーションフィルム使用モデル」を発売した。

同製品は、アニメ制作会社の株式会社テレコム・アニメーションフィルムにて実際に制作現場で使用されているソフトウェア「Adobe PhotoshopCC 2019/2020」「Adobe Bridge 2019/ 2020」「MODO 14.0v1」が動作確認済みのデスクトップPC。



「Zen 2」アーキテクチャーを採用した第3世代Ryzenと、最新の「RDNA」アーキテクチャーを採用したGPU「RADEON RX 5000」シリーズを搭載しており、ストレージはPCI-E Gen4対応の1TB NVMe SSDを全モデルに採用している。



ラインアップは、Ryzen Threadripper 3970XとRadeon RX 5700 XTを搭載した「raytrek TR テレコム・アニメーションフィルム使用モデル」、Ryzen 9 3900XとRadeon RX 5700 XTを搭載した「raytrek AXR テレコム・アニメーションフィルム使用モデル」、Ryzen 7 3700XとRadeon RX 5500 XTを搭載した「raytrek AR テレコム・アニメーションフィルム使用モデル」の3モデル。



このほか、エントリー向けとしてRyzen 5 3500とRadeon RX 5500 XTを搭載する「raytrek AR エントリー」も用意する。