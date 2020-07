アドビとMLBがシーズン開幕を祝して「MLB Back on the Field」ビデオコンテストを実施

アドビ株式会社とメジャーリーグ ベースボール ジャパン(MLB)は、「MLB Back on the Field」ビデオコンテストを開催中。2020年8月13日(木)の23:59:59まで、作品の応募を受け付けている。米国時間で7月23日(木)に、メジャーリーグ ベースボールが待望のシーズン開幕を迎えることを記念した企画。MLBから映像素材が提供されており、それを使用して「Adobe Premiere Pro」や「Adobe After Effects」で制作したMLBの開幕を祝う動画が募集されている。

今年のMLBは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で開幕が大幅に延期。米国時間の7月23日(木)に、いよいよレギュラーシーズンが開幕する。今回の企画は、日本人MLB選手やメジャーリーグのスーパースターたちのハイライトプレー動画を使ったコンテストを実施することで、ベースボールファンや動画クリエイターとともにリーグの開幕を祝うことを目的としたものだ。応募作品は1GB以下のファイルサイズで60秒以下の動画とし、提供されたサウンドを必ず使用して、作品の最後には提供されたエンドカードを入れる必要がある。

受賞者への賞品は、NIKE MLBオーセンティックコレクションを独占的に製造・販売している「ファナティクス」と、MLB唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーの「ニューエラ」から提供。さらに、グランプリ(1名)には1年間分、準グランプリ(3名)と優秀賞(3名)には6カ月分の「Adobe Creative Cloud」コンプリートプランも含まれる。