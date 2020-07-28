CASETiFY、ポケモンとコラボで『ポケットモンスター赤・緑』テーマのアイテム発売

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Casetagram Limitedは、グローバルテックアクセサリーブランドの「CASETiFY（ケースティファイ）」がポケモンとコラボしたアイテム「CASETiFY & Pokémonコレクション」を展開すると発表した。

今回のコラボはゲームボーイ専用ソフト『ポケットモンスター赤・緑』が発売された90年代がテーマ。



ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなどをデザインに取り入れた、iPhoneケース、AirPodsリングケース、Apple Watchバンド、 iPadケース、MacBookケース、 ワイヤレスチャージャー、2-in-1グリップスタンド、スマホ用UVサニタイザーなどが発売される。