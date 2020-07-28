CASETiFY、ポケモンとコラボで『ポケットモンスター赤・緑』テーマのアイテム発売
Casetagram Limitedは、グローバルテックアクセサリーブランドの「CASETiFY（ケースティファイ）」がポケモンとコラボしたアイテム「CASETiFY & Pokémonコレクション」を展開すると発表した。
今回のコラボはゲームボーイ専用ソフト『ポケットモンスター赤・緑』が発売された90年代がテーマ。
ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなどをデザインに取り入れた、iPhoneケース、AirPodsリングケース、Apple Watchバンド、 iPadケース、MacBookケース、 ワイヤレスチャージャー、2-in-1グリップスタンド、スマホ用UVサニタイザーなどが発売される。
ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなどをデザインに取り入れた、iPhoneケース、AirPodsリングケース、Apple Watchバンド、 iPadケース、MacBookケース、 ワイヤレスチャージャー、2-in-1グリップスタンド、スマホ用UVサニタイザーなどが発売される。
「CASETiFY & Pokémonコレクション」
URL:https://www.casetify.com/ja_JP/pokemon
2020/07/28
URL:https://www.casetify.com/ja_JP/pokemon
2020/07/28