アドビ、山下清の貼り絵「長岡の花火」を塗り絵用線画にして無料提供

アドビ株式会社は7月28日、山下清氏作の貼り絵「長岡の花火」を塗り絵用線画にして無料提供を開始したことを発表した。塗り絵のファイルはPSD、JPG、PDFで用意。スタイラスとタッチデバイス用に作成された描画とペイントのためのアプリ「Adobe Fresco」で塗り絵を楽しめる。

「長岡の花火」塗り絵用線画は、思い思いに色を塗れるファイル。山下清作品管理事務局の協力のもと、「長岡の花火」を塗り絵ができる線画として仕上げている。全国で多くの花火大会が中止となるなか、塗り絵に色をつけてSNSに投稿・共有しようという計らいだ。

山下清作品管理事務局の山下浩氏は「旅先で見た風物を自分の脳裏に鮮明に焼きつけ、東京に帰ってから自分の記憶によるイメージを描いていたのです。その代表作が『長岡の花火』です」と明かし、自分のイメージによる花火を描いて楽しんでほしいと語っている。なおファイルは特設ページからダウンロードできる。

ダウンロードページ: https://blogs.adobe.com/japan/cc-design-coloring-book-yamashita-kiyoshi/ アドビ株式会社URL: https://www.adobe.com/jp/ 2020/07/28