ポケモンと現代アーティストが本格的にコラボした展覧会「Relics of Kanto Through Time」

「Relics of Kanto Through Time at PARCO MUSEUM TOKYO」

2020年8月1日(土)から8月16日(日)まで、渋谷PARCO 4Fの「PARCO MUSEUM TOKYO」にて、「Relics of Kanto Through Time at PARCO MUSEUM TOKYO」が開催される。アメリカ人アーティストのダニエル・アーシャム氏とポケモンによる展覧会。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために開催が延期となっていたが、満を持しての開催となる。

本プロジェクトは、ポケモン史上初の本格的な現代アーティストとのコラボレーション企画として、2020年4月に始動した。4月にはユニクロのUTとのコラボTシャツが発売され、6月には渋谷のナンヅカ ギャラリーで展覧会を開催。本展はプロジェクトの第3弾となる。

会場では、ダニエル・アーシャム氏によって新しく生まれ変わったポケモンの未公開の彫刻作品に加え、同氏が掲げる作品コンセプト「Fictional Archeology(フィクションとしての考古学)」を体感できるインスタレーションを世界初公開。開催期間に合わせ、約2mサイズの「ピカチュウ」も、渋谷PARCO 1Fの公園通り側エントランス付近にパブリックアートとして設置される。

開催時間は店舗の営業時間に準じ、最終日のみ18:00閉場(いずれも入場は閉場30分前まで)。入場料は700円で、8月9日(日)までは日時指定入場制が採用されており、8月10日(月・祝)以降の入場券については、あらためて「PARCO ART」のWebサイトなどでアナウンスされる。