KADOKAWA、東所沢の発光する「LEDマンホール」にイラスト広告の掲出を開始

株式会社KADOKAWAは、埼玉県所沢市の「LEDマンホール」に、イラスト広告の掲出を開始した。「LEDマンホール」は、所沢市上下水道局が新たな広告用デザインマンホールとして開発したもの。日本初（一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会調べ）のLEDによって自発光するマンホールとなっている。

所沢市上下水道局は、2018年度からマンホールの蓋を広告に活用する事業を始めた。今回の「LEDマンホール」は、広告事業を環境負荷の低減や防犯などの視点から発展させたもの。JR武蔵野線の東所沢駅から、今年11月6日（金）にグランドオープン予定で株式会社KADOKAWAが建設・運営する「ところざわサクラタウン」へと向かう歩道に設置されている。

鉄蓋の中に発光ユニットが設置されており、表面には光を通過するプレートを取り付け、電源には近傍に設置したソーラーパネルで発電した電力を使用。発電時の明るさについても、通行の妨げにならないように照度が調整されている。LEDマンホールのデザインには、さまざまな人気作品のイラストを採用。同社では、これを利用することで、「ところざわサクラタウン」に向かう来場者の誘導や、施設近隣の夜間の防犯対策の効果を狙っている。