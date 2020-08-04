KADOKAWA、東所沢の発光する「LEDマンホール」にイラスト広告の掲出を開始
株式会社KADOKAWAは、埼玉県所沢市の「LEDマンホール」に、イラスト広告の掲出を開始した。「LEDマンホール」は、所沢市上下水道局が新たな広告用デザインマンホールとして開発したもの。日本初（一般社団法人日本グラウンドマンホール工業会調べ）のLEDによって自発光するマンホールとなっている。
所沢市上下水道局は、2018年度からマンホールの蓋を広告に活用する事業を始めた。今回の「LEDマンホール」は、広告事業を環境負荷の低減や防犯などの視点から発展させたもの。JR武蔵野線の東所沢駅から、今年11月6日（金）にグランドオープン予定で株式会社KADOKAWAが建設・運営する「ところざわサクラタウン」へと向かう歩道に設置されている。
鉄蓋の中に発光ユニットが設置されており、表面には光を通過するプレートを取り付け、電源には近傍に設置したソーラーパネルで発電した電力を使用。発電時の明るさについても、通行の妨げにならないように照度が調整されている。LEDマンホールのデザインには、さまざまな人気作品のイラストを採用。同社では、これを利用することで、「ところざわサクラタウン」に向かう来場者の誘導や、施設近隣の夜間の防犯対策の効果を狙っている。
「とある魔術の禁書目録」イラスト：はいむらきよたか ⓒ鎌池和馬 2020
「Re:ゼロから始める異世界生活」ⓒ長月達平 イラスト：大塚真一郎
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」イラスト：安彦良和 ⓒ創通・サンライズ
「ファイブスター物語」イラスト：永野 護 ⓒEDIT
「アニメツーリズム協会公式キャラ じゅんれいちゃん」ⓒ2020 ATA／HCS
「文豪ストレイドッグス」イラスト：春河35 ⓒ朝霧カフカ・春河35
「宇崎ちゃんは遊びたい！」イラスト：丈 ⓒTake/KADOKAWA 2020
「ヤマトタケル」イラスト：安彦良和 ⓒ安彦良和
「涼宮ハルヒの憂鬱」イラスト：いとうのいぢ ⓒ谷川流／いとうのいぢ
「らき☆すた」イラスト：美水かがみ ⓒ美水かがみ／KADOKAWA
「スレイヤーズ」イラスト：あらいずみるい ©神坂一・あらいずみるい
「デート・ア・ライブ」イラスト：つなこ ⓒKoushi Tachibana,Tsunako
「オーバーロード」イラスト：so-bin ⓒKugane Maruyama
「ソードアート・オンライン」イラスト：abec ⓒReki Kawahara 2018
「フルメタル・パニック！」イラスト：四季童子 ⓒ賀東招二・四季童子
「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」イラスト：溝口ケージ ⓒHajime Kamoshida 2014
「新世紀エヴァンゲリオン」イラスト：貞本義行 ⓒカラー
「ロードス島戦記」イラスト：左 ⓒ水野良・グループSNE・出渕裕
「ケロロ軍曹」イラスト：吉崎観音 ⓒMine Yoshizaki
「狼と香辛料」イラスト：文倉十 ⓒIsuna Hasekura 2006
「この素晴らしい世界に祝福を！」イラスト：三嶋くろね ⓒ暁なつめ・三嶋くろね
「キノの旅 the Beautiful World」イラスト：黒星紅白 ⓒKeiichi Sigsawa 2011
「この勇者が俺ＴＵＥＥＥくせに慎重すぎる」イラスト：とよた瑣織 ⓒ土日月・とよた瑣織
「Re:ゼロから始める異世界生活」ⓒ長月達平 イラスト：大塚真一郎
「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」イラスト：安彦良和 ⓒ創通・サンライズ
「ファイブスター物語」イラスト：永野 護 ⓒEDIT
「アニメツーリズム協会公式キャラ じゅんれいちゃん」ⓒ2020 ATA／HCS
「文豪ストレイドッグス」イラスト：春河35 ⓒ朝霧カフカ・春河35
「宇崎ちゃんは遊びたい！」イラスト：丈 ⓒTake/KADOKAWA 2020
「ヤマトタケル」イラスト：安彦良和 ⓒ安彦良和
「涼宮ハルヒの憂鬱」イラスト：いとうのいぢ ⓒ谷川流／いとうのいぢ
「らき☆すた」イラスト：美水かがみ ⓒ美水かがみ／KADOKAWA
「スレイヤーズ」イラスト：あらいずみるい ©神坂一・あらいずみるい
「デート・ア・ライブ」イラスト：つなこ ⓒKoushi Tachibana,Tsunako
「オーバーロード」イラスト：so-bin ⓒKugane Maruyama
「ソードアート・オンライン」イラスト：abec ⓒReki Kawahara 2018
「フルメタル・パニック！」イラスト：四季童子 ⓒ賀東招二・四季童子
「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」イラスト：溝口ケージ ⓒHajime Kamoshida 2014
「新世紀エヴァンゲリオン」イラスト：貞本義行 ⓒカラー
「ロードス島戦記」イラスト：左 ⓒ水野良・グループSNE・出渕裕
「ケロロ軍曹」イラスト：吉崎観音 ⓒMine Yoshizaki
「狼と香辛料」イラスト：文倉十 ⓒIsuna Hasekura 2006
「この素晴らしい世界に祝福を！」イラスト：三嶋くろね ⓒ暁なつめ・三嶋くろね
「キノの旅 the Beautiful World」イラスト：黒星紅白 ⓒKeiichi Sigsawa 2011
「この勇者が俺ＴＵＥＥＥくせに慎重すぎる」イラスト：とよた瑣織 ⓒ土日月・とよた瑣織
株式会社KADOKAWA
URL：https://www.kadokawa.co.jp/
2020/08/03
URL：https://www.kadokawa.co.jp/
2020/08/03