Fractal Design、Phantom GamingとコラボしたミドルタワーPCケースを発売

Meshify C TG Phantom Gaming Edition

株式会社アスクは、ASRock社のゲーミングブランド「Phantom Gaming」とのコラボレーションモデルとして、Fractal Design社製ミドルタワー型PCケース「Meshify C TG Phantom Gaming Edition」を数量限定で8月12日に発売すると発表した。

同製品は、Fractal Design製ミドルタワー型PCケース「Meshify C Blackout Tempered Glass」をベースに、Phantom Gamingの意匠をあしらった強化ガラスサイドパネルを採用した限定モデルで、トップメッシュフィルターはブラックとレッドの両方を同梱しており、ユーザーの好みに合わせて交換できる。



また、さらに外観をカスタマイズしたいユーザーに向けた別売オプションとして、レッドカラーの交換用フロントメッシュパネル「Color Mesh Panel for Meshify C - Red」も同時発売する。