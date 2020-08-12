野菜や果物をリアルに塗ってみよう！「美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」発売

株式会社エムディエヌコーポレーションは、野菜や果物のボタニカルアートを塗って春夏秋冬を楽しむ「おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」を８月12日に発売する。B4変型判／64P／1,200円（税別）。

イラストを趣味にしたいけど、突然ゼロから描いていくのは難しい。本書はそんな人のために作られた大人のための塗絵シリーズ。シリーズ第11弾となる「美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」のテーマは瑞々しい野菜や果物たち。



本シリーズで人気の「四季の庭編」の著者、中山明子氏による美しく繊細なボタニカルアートが今作でも登場し、それぞれの青果にまつわる解説も収録。塗り絵を楽しみながら、読んでもためになる一冊だ。







塗り絵のお題の横には、果物や野菜に関する解説が

果物はイチゴやドラゴンフルーツ、野菜はミニトマトやタマネギなど多彩な内容も魅力。色鉛筆や水彩など好きな画材で自由に塗って、仕上がったらキリトリ線にそって切り離し、飾っておけるようになっているので、学んで、塗って、飾って、アートを何倍にも楽しめるようになっている。

3 ニンジン（セリ科）

4 イチゴ（バラ科）

7 ミニトマト（ナス科）

8 ナス（ナス科）

9 スイカ（ウリ科）

10 トウモロコシ（イネ科）

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