野菜や果物をリアルに塗ってみよう！「美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」発売
株式会社エムディエヌコーポレーションは、野菜や果物のボタニカルアートを塗って春夏秋冬を楽しむ「おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」を８月12日に発売する。B4変型判／64P／1,200円（税別）。
イラストを趣味にしたいけど、突然ゼロから描いていくのは難しい。本書はそんな人のために作られた大人のための塗絵シリーズ。シリーズ第11弾となる「美しいボタニカルアート 〜旬の野菜とくだもの編〜」のテーマは瑞々しい野菜や果物たち。
本シリーズで人気の「四季の庭編」の著者、中山明子氏による美しく繊細なボタニカルアートが今作でも登場し、それぞれの青果にまつわる解説も収録。塗り絵を楽しみながら、読んでもためになる一冊だ。
本シリーズで人気の「四季の庭編」の著者、中山明子氏による美しく繊細なボタニカルアートが今作でも登場し、それぞれの青果にまつわる解説も収録。塗り絵を楽しみながら、読んでもためになる一冊だ。
果物はイチゴやドラゴンフルーツ、野菜はミニトマトやタマネギなど多彩な内容も魅力。色鉛筆や水彩など好きな画材で自由に塗って、仕上がったらキリトリ線にそって切り離し、飾っておけるようになっているので、学んで、塗って、飾って、アートを何倍にも楽しめるようになっている。
その他の『おとなのスケッチ塗り絵』シリーズも好評発売中！
第10弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいエレガントフラワー 〜彩りの花言葉編〜』
価格：1,200円（税抜）
Hikaru Evergreen 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369865/
価格：1,200円（税抜）
Hikaru Evergreen 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369865/
第9弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界の美しい水の都』
価格：1,200円（税抜）
安田 泰幸 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369814/
価格：1,200円（税抜）
安田 泰幸 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369814/
第8弾『おとなのスケッチ塗り絵 なつかしい日本の町並み・レトロな風景 ～昭和なたてものと情景編～』
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/48443686564/
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/48443686564/
第7弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート ～四季の庭編～』
価格：1,200円（税抜）
中山明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369431/
価格：1,200円（税抜）
中山明子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844369431/
第6弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～ドイツ編～』
価格：1,200円（税抜）
りひこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368850/
価格：1,200円（税抜）
りひこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368850/
第5弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村～フランス編～』
価格：1,200円（税抜）
関本 紀美子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368842/mdndi-22/
価格：1,200円（税抜）
関本 紀美子 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368842/mdndi-22/
第4弾『おとなのスケッチ塗り絵 なつかしい日本の町並み・レトロな風景 ～昭和なたてものと情景編～』
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368656/
価格：1,200円（税抜）
茶木 よしたか 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368656/
第3弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～イタリア編～』
価格：1,200円（税抜）
もんでんゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368648/
価格：1,200円（税抜）
もんでんゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368648/
第2弾『おとなのスケッチ塗り絵 美しいボタニカルアート ～季節のアレンジフラワー編～』
価格：1,200円（税抜）
かけ ひろみ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368532/
価格：1,200円（税抜）
かけ ひろみ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368532/
第1弾『おとなのスケッチ塗り絵 世界で一番美しい街・愛らしい村 ～イギリス・スコットランド編～』
価格：1,200円（税抜）
もんでん ゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368524/mdndi-22/
価格：1,200円（税抜）
もんでん ゆうこ 著
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4844368524/mdndi-22/
出版社：株式会社エムディエヌコーポレーション
価格：1,200円（税別）
中山 明子 著
URL：https://books.mdn.co.jp/books/3220303016/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200190/
2020/08/12
価格：1,200円（税別）
中山 明子 著
URL：https://books.mdn.co.jp/books/3220303016/
Amazon：http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4295200190/
2020/08/12