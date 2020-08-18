日本コロムビア、国産第1号蓄音器を再現した「インテリア蓄音器」を発売

日本コロムビア株式会社は8月17日、「インテリア蓄音器」の発売を発表した。国産第1号蓄音器〈ニッポノホン35号〉をベースに再現したインテリアアイテム。7月29日より、「コロムビアミュージックショップ」などにて、13,636円（税別）で販売する。

「インテリア蓄音器」はインテリアとして部屋に馴染む朝顔ラッパ型のスピーカー。日本コロムビアは本年で創立110周年を迎えるが、本製品では創立当初に販売した「国産第1号蓄音器〈ニッポノホン35号〉」が持つレトロな雰囲気を再現している。美しい木目調の仕上げとラッパからは味わい深い雰囲気が漂う。ラッパは銅製なので、時間の経過と共に変化が楽しめる。メガホンと同様の効果で音を拡張できる仕組みで、電源不要のスマートフォンスピーカーとして利用できる。

「インテリア蓄音器」の外形寸法は、約145（横幅）×約210（奥行き､突起を部含む）×約315（高さ､ラッパを含む）で、質量は約1kg。iPhone11など、幅80mm以下、厚み10mm以下、下部に内蔵スピーカーがあるスマートフォンであれば、使用できる。