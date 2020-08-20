マクセル、PD対応で18W出力のモバイルバッテリーを発売
マクセル株式会社は、USB PD対応のモバイルバッテリー「MPC-CPD15000P」を8月25日に発売すると発表した。
同製品は、容量15000mAhのモバイルバッテリーで、iPhone 11などを30分で最大50％急速充電できる。USB-Aポートを2つ、PD対応（18W）のUSB-Cポートを1つ搭載する。USB-Aポートのうち1つはQCに対応する。
3ポート同時出力も可能で、出力は3口合計で最大15W。サイズは70（幅）×110（高さ）×26（厚さ）mm、重量は約275g。カラーはブラックとホワイトの2色。
3ポート同時出力も可能で、出力は3口合計で最大15W。サイズは70（幅）×110（高さ）×26（厚さ）mm、重量は約275g。カラーはブラックとホワイトの2色。
マクセル株式会社
価格：オープン
URL:https://www.maxell.jp/consumer/mpc-cpd15000p.html
2020/08/20
価格：オープン
URL:https://www.maxell.jp/consumer/mpc-cpd15000p.html
2020/08/20